



5 лучших роботов-пылесосов в 2022 году

В 2022 году робот-пылесос уже не считается чем-то более диковинным, чем блендер или стиральная машина. Этот гаджет стал незаменимым помощником в миллионах домов и к новогодним праздникам многие задумываются о покупке именно этого устройства. Разбираемся, какие 5 моделей стали лучшими в уходящем году.

Roidmi EVA

Этот робот-пылесос разработан для сухой и влажной уборки гладких поверхностей и отличается следующими преимуществами:

отлично справляется с автоматической уборкой больших площадей, так как оснащен системами для очистки салфеток и выгрузки мусора на зарядной станции;

в устройстве предусмотрен Lidar и комплекс датчиков для определения объектов на полу, что позволяет роботу с легкостью ориентироваться в пространстве;

управление роботом происходит в специальном фирменном приложении бренда, с его помощью можно устанавливать подходящие настройки для уборки.

Hobot Legee D7

Этот тайваньский производитель может похвастаться крайне удачными разработками для очистки полов и мытья окон. Hobot Legee D7 — эффективный робот-пылесос, который отлично себя показывает как в влажной, так и в сухой уборке. Важно, что эта модель отлично очищает не только гладкие покрытия, но и ковры. Робот оснащен центральной турбо-щёткой и платформой с очищающими салфетками, которая поднимается, когда устройство переходит к уборке ковров. Перед основной щёткой производитель расположил дополнительное всасывающее отверстие, захватывающее до 80% всех волос и шерсти, что защищает саму щётку от наматывания волосков и блокировки. Моющая жидкость в этом умном гаджете подаётся не на саму микрофибру, как в большинстве моделей, а на пол перед пылесосом, что позволяет заранее размочить засохшие загрязнения.

Xiaomi Dreame D9 Pro

Робот-пылесос Xiaomi осуществляет сухую уборку и мытьё полов за один подход. Модель может похвастаться продвинутым картированием, благодаря которому можно настроить порядок уборки комнат и выделить зону уборки в каждом отдельном помещении. Также к каждой комнате в приложении можно закрепить отдельные настройки уборки. Особой популярностью модель пользуется благодаря функции антибактериальной очистки покрытий. Одного заряда устройству хватает на 2,5 часа уборки.

Samsung Jetbot 90 Al+

Эта умная модель отлично показала себя в сухой уборке. Lidar, фронтальная камера и комплект трехмерных датчиков позволяют устройству легко идентифицировать различные объекты на полу и обходить препятствия. Автоматическая выгрузка мусора происходит на станции Clean Station, а управление роботом можно осуществлять с помощью специального мобильного приложения.

iRobot Roomba S9 Plus

Мастер сухой уборки с функцией AllergenLock, позволяющей устройству улавливать пыльцу и плесень. Автоматическое увеличение силы всасывания на коврах обеспечивает качественную уборку как твердых, так и ворсистых поверхностей. D-форма устройства делает его более эффективным в уборке вдоль стен и мебели.