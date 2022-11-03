



5 израильских университетов - в топ-50 лучших школ предпринимателей

Пять израильских университетов вошли в первую половину рейтинга PitchBook за 2022 год из 100 программ бакалавриата, которые выпускают наибольшее количество предпринимателей. Тель-Авивский университет входит в десятку лучших уже пятый год подряд. Данные исследования за 2022 год были опубликованы в понедельник.



В рейтинге программ бакалавриата Тель-Авивский университет занял 7-е место, поднявшись на одну позицию. Технион-Израильский технологический институт опустился на 15-е место. Еврейский университет в Иерусалиме второй год подряд занимает 31-е место. Университет Райхмана оказался новичком в этом списке, заняв 38-е место, а Университет Бен-Гуриона в Негеве опустился на 45-е место.



Стэнфордский университет, Калифорнийский университет, Беркли и Гарвардский университет заняли первое, второе и третье места соответственно, а Массачусетский технологический институт и Пенсильванский университет замкнули пятерку лучших – все они сохранили свои позиции с 2021 года.



43 университета в топ-50 рейтинга оказались североамериканскими, в том числе несколько канадских университетов. Двумя исключениями стали Оксфордский университет на 47-м месте и Пекинский университет Цинхуа на 36-м месте в дополнение к пяти израильским университетам.



По данным Pitchbook, программы бакалавриата в Тель-Авивском университете помогли создать 814 выпускников, которые стали основателями 677 компаний и привлекли в общей сложности 26,5 млрд долларов инвестиций.

Университет Бар-Илан также вошел в список лучших программ бакалавриата, заняв 71-е место.