



48-летняя Хилари Суонк родила двойню — мальчика и девочку

48-летняя актриса из "Малышки на миллион" поделилась радостной новостью в пасхальное воскресенье, опубликовав трогательную фотографию, на которой она держит новорожденных на руках и смотрит на закат.



"Это было нелегко. Но мальчик (и девочка!) - они того стоило. Христос воскрес! Сообщение прямо из рая", — подписала новоиспеченная мама трогательную фотографию.



Хилари Суонк, которая впервые объявила о своей беременности еще в октябре, выглядела уютно, держа малышей на руках, закутанная в плюшевый белый халат.



Близнецы — первые дети Суонк и ее второго мужа, 45-летнего предпринимателя Филипа Шнайдера.



Хилари получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 2005 году за роль решительной официантки Озарк, ставшей бойцом Мэгги Фитцджеральд, в получившей признание критиков боксерской драме Клинта Иствуда, которая собрала в прокате 216,8 миллиона долларов.



Хилари и Филип Шнайдер поженились в 2018 году и, как сообщается, встретились на свидании вслепую в ноябре 2016 года — через пять месяцев после того, как она разорвала трехмесячную помолвку с бывшим профессиональным теннисистом Рубеном Торресом.