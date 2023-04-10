Новости » Life Style
48-летняя Хилари Суонк родила двойню — мальчика и девочку
10.04.2023 12:42 Евгения Маркова

48-летняя Хилари Суонк родила двойню — мальчика и девочку

48-летняя актриса из "Малышки на миллион" поделилась радостной новостью в пасхальное воскресенье, опубликовав трогательную фотографию, на которой она держит новорожденных на руках и смотрит на закат. 

"Это было нелегко. Но мальчик (и девочка!)  - они того стоило. Христос воскрес! Сообщение прямо из рая", — подписала новоиспеченная мама трогательную фотографию. 

Хилари Суонк, которая впервые объявила о своей беременности еще в октябре, выглядела уютно, держа малышей на руках, закутанная в плюшевый белый халат. 

Близнецы — первые дети Суонк и ее второго мужа, 45-летнего предпринимателя Филипа Шнайдера. 

Хилари получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 2005 году за роль решительной официантки Озарк, ставшей бойцом Мэгги Фитцджеральд, в получившей признание критиков боксерской драме Клинта Иствуда, которая собрала в прокате 216,8 миллиона долларов.

Хилари и Филип Шнайдер поженились в 2018 году и, как сообщается, встретились на свидании вслепую в ноябре 2016 года — через пять месяцев после того, как она разорвала трехмесячную помолвку с бывшим профессиональным теннисистом Рубеном Торресом. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы