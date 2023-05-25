



476 шекелей в минуту. Сколько стоит израильская свадьба

12-й канал израильского ТВ опубликовал материал об израильских свадьбах. После красочного описания модных трендов нового свадебного сезона следует более важная - экономическая часть.



Свадьба - довольно дорогое удовольствие. Если учесть все расходы на зал, одежду, макияж, прическу, диджея и подарки для гостей, то “средняя” свадьба сегодня стоит около 200 000 шекелей и длится около 7 часов.



Фактически речь идет о 420 минутах, тогда как средняя цена одной минуты на свадьбе составляет 476 шекелей. Поэтому лучший совет - провести как можно больше времени на самом мероприятии и воспользоваться каждым моментом! Невеста, решившая отказаться предсвадебного приема и от вычурного дизайна хупы, фактически теряет 90 минут мероприятия, а точнее экономит 42 840 шекелей из общего бюджета мероприятия. Откажитесь от сюрпризов и празднуйте вместе с гостями от начала и до конца.

