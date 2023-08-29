



45 000 шекелей: Любимец протестующих Ами Эшед живет в отеле класса люкс

Ами Эшед, занимавший до недавнего времени пост начальника тель-авивской полиции и уволенный министром внутренней безопасности Итамаром Бен-Гвиром, с конца июля отдыхает вместе с женой, а по свидетельству очевидцев, и с членами семьи, в престижном отеле класса люкс, где одна ночь стоит от 1500 до 2600 шекелей.



Отель West расположен рядом с престижным комплексом See&Sun в городе Тель-Авив.



Согласно информации журналистки канала КАН Аелы Хасон, стоимость отдыха отставного старшего офицера полиции за последние 30 дней и до настоящего времени составляет не менее 45 000 шекелей. Согласно отчету, Эшед до сих пор не оплатил свой длительный отпуск.



Представитель компании Canada Israel, в собственности которого находится отель, сообщил, что Эшед “не получает никаких скидок”, но “еще не заплатил, и заплатит в тот момент, когда покинет отель”.



Адвокаты Амихая Эшеда заявили, что "из-за задержки с завершением строительства его нового дома генерал Эшед был вынужден снимать номер в отеле, где он проживает, из собственных средств и за свой счет, начиная с выселения из своего старого дома".



По их словам, "проживание в отеле требует полной оплаты, включая заселение в начале пребывания, в том числе заблаговременного перевода денег с кредитной карты".



Адвокаты добавили: "Генерал Эшед живет в отеле у всех на виду", но не уточнили, действительно ли он заплатит всю сумму или получит значительную "скидку знаменитости".

