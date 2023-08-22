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41-летняя Сиенна Миллер ждет ребенка от молодого бойфренда
22.08.2023 13:16 Ирина Демьянова

41-летняя Сиенна Миллер ждет ребенка от молодого бойфренда

Сиенна Миллер беременна вторым ребенком. 41-летнюю актрису недавно сфотографировали на отдыхе на Ибице, когда она гуляла по галечному пляжу. Сиенна была в коричневом бикини и не скрывала свой округлый живот, пишет Mirror.

Сиенна уже воспитывает 10-летнюю дочь Марлоу от своего бывшего партнера Тома Старриджа. Бывшая пара объявила о расставании в декабре 2020 года после четырех лет совместной жизни.

Сиенна начала встречаться с 26-летним Оли Грином примерно в феврале 2022 года.

В прошлом году актриса рассказала, что в 40 лет заморозила несколько яйцеклеток.

 

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