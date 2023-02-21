



Женатый жиголо рассказал о травмах во время секса

41-летний эскорт-мужчина Алекс с севера Англии уже почти 20 лет занимается продажей своего тела богатым женщинам — и ему это нравится.



“Это секс! Это весело”, — сказал он MailOnline в эксклюзивном интервью. По его словам, многие его клиентки предпочитают эксцентричные извращения и фетиши. За все время такого рода деятельности мужчина получил много травм из-за отсутствия хорошей растяжки.



“В первый раз, когда у меня был девятичасовой сеанс, у меня заблокировалась челюсть”, - вспоминает он.



Его клиентура обычно состоит из женщин от тридцати до пятидесяти, хотя иногда он спит с 20-летними. На День святого Валентина в этом году он получил семь запросов и в итоге провел романтический день с 25-летней женщиной.



Что удивительно, этот мужчина счастлив в браке со своей университетской возлюбленной в течение 12 лет. По его словам, жена просто “рассматривает это как еще одну часть своей жизни”.



Эскорт-мужчина ездит в отели или дома клиентов, а не привозит их в дом своей семьи. За приемлемую цену он даже путешествует дальше, а однажды даже отправился в Шотландию только для того, чтобы встретиться с клиенткой.



Будучи натуралом, Алекс не принимает клиентов-мужчин в одиночку, хотя у него было несколько интимов втроем ММЖ с парами.



У него много постоянных клиентов, и он встречается с клиентом примерно раз в две недели. Он берет 200 фунтов стерлингов в час и 1500 фунтов стерлингов за ночь и обычно зарабатывает тысячи долларов в месяц. Например, за 2009 год он заработал 55 000 фунтов стерлингов.



Раньше он полагался на сарафанное радио, а теперь использует такие сайты, как ChiccaChicca, для рекламы своих услуг по сопровождению. Эскортник считает, что отрасль должна быть более доступной для всех и иметь меньше стигматизации.



