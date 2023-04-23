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4000 человек пришли на митинг против судебной реформы перед мероприятием JFNA
23.04.2023 20:23 Евгения Маркова

4000 человек пришли на митинг против судебной реформы перед мероприятием JFNA

Около 4000 протестующих против правительственной реформы судебно-правовой системы собрались возле выставки Expo Tel Aviv, где проходит Генеральная ассамблея Еврейских федераций Северной Америки.

Первоначально демонстрация была созвана в знак протеста против участия премьер-министра Биньямина Нетаниягу в мероприятии.

Хотя Нетаниягу ранее сегодня отменил свое выступление, по-видимому, опасаясь, что протестующие сорвут его, митинг не был отменен.

 

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