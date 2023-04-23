



4000 человек пришли на митинг против судебной реформы перед мероприятием JFNA

Около 4000 протестующих против правительственной реформы судебно-правовой системы собрались возле выставки Expo Tel Aviv, где проходит Генеральная ассамблея Еврейских федераций Северной Америки.



Первоначально демонстрация была созвана в знак протеста против участия премьер-министра Биньямина Нетаниягу в мероприятии.



Хотя Нетаниягу ранее сегодня отменил свое выступление, по-видимому, опасаясь, что протестующие сорвут его, митинг не был отменен.

ההפגנה כעת מול גני התערוכה, כנס הפדרציות היהודיות

נתניהו היה אמור לנאום, אבל על רקע המחאות בחוץ ובפנים, הוא ברח והודיע בבוקר שלא יגיע. המפגינים הגיעו בכל מקרה pic.twitter.com/cYK8jC3uyp — Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) April 23, 2023