4000 человек пришли на митинг против судебной реформы перед мероприятием JFNA
Около 4000 протестующих против правительственной реформы судебно-правовой системы собрались возле выставки Expo Tel Aviv, где проходит Генеральная ассамблея Еврейских федераций Северной Америки.
Первоначально демонстрация была созвана в знак протеста против участия премьер-министра Биньямина Нетаниягу в мероприятии.
Хотя Нетаниягу ранее сегодня отменил свое выступление, по-видимому, опасаясь, что протестующие сорвут его, митинг не был отменен.