



40 китов погибли на глазах у пассажиров круизного лайнера

Круизная компания Ambassador Cruise Lines принесла извинения более чем 1000 своим пассажирам после того, как одно из ее судов прибыло в порт в разгар охоты на китов, в ходе которой были убиты десятки морских млекопитающих, сообщает ABC News.



Представители туристической организации подтвердили, что прибытие их судна Ambition в Торсхавн на Фарерских островах, расположенных между Шотландией, Исландией и Норвегией в Северной Атлантике, "совпало с кульминацией охоты на 40 с лишним китов в районе порта". Всего в тот день было поймано и убито 78 морских гигантов.



"Мы были невероятно разочарованы тем, что эта охота произошла в то время, когда наше судно находилось в порту. Мы категорически возражаем против этой устаревшей практики и с 2021 года совместно с нашим партнером, благотворительной организацией ORCA, занимающейся изучением и защитой китов, дельфинов и морских свиней в водах Великобритании и Европы, добиваемся изменений", — заявил представитель компании после прибытия своего судна в порт Торсхавн, расположенный в южной части главного острова.



В своих извинениях Ambassador заявила, что устойчивое развитие является одной из "основных ценностей" круизной линии и что компания полностью осознает, что "наблюдение за этим местным событием было бы неприятным для большинства гостей на борту. В связи с этим мы хотели бы принести им искренние извинения за причиненное беспокойство".



Однако правительство Фарерских островов заявило, что охота является частью усилий острова по обеспечению устойчивого развития их общества. Только в 2023 году на Фарерских островах было зарегистрировано 646 убийств китов, включая 78 в воскресенье, когда прибыло судно Ambition.







