



38-летний Peugeot продали на аукционе по цене нового Ferrari

В США на аукционе Sotheby’s продали Peugeot 205 1985 года. За хэтчбек В-класса заплатили впечатляющую сумму в 329 500 долларов – как за новый Ferrari F8 Tributo. Об авто сообщается на сайте Sotheby’s.



С молотка ушел Peugeot 205 Turbo 16 – редчайшая заряженная версия модели. Из 5 миллионов выпущенных Peugeot 205 таких авто было всего 200.

Peugeot 205 Turbo 16 создавали для допуска к чемпионату мира по ралли WRC. Правила требовали наличия у гоночного авто серийной версии. Создать ее помогли специалисты компании Heuliez.



Заряженный Peugeot 205 Turbo 16 существенно отличается от стандартного хэтчбека.



Во-первых, его мотор установлен не спереди, а сзади – авто является среднемоторным. Во-вторых, сам двигатель особенный – 1,8-литровая турбочетверка на 200 л. с. С ней разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. В-третьих, хэтчбек получил полный привод. Кроме того, он отличается от обычного Peugeot 205 дизайном, а в салоне установлены спортивные кресла.



Столь высокая цена Peugeot 205 Turbo 16 также обусловлена отличным состоянием авто. Хэтчбек 20 лет хранился в коллекции шейха Катара Абдуллы бин Халифа Аль-Тани и проехал всего 8696 км. Недавно он прошел полное техобслуживание.