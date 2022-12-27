



3500 шекелей. В Израиле резко повысят налог на собак

По сообщению канала КАН, депутат Кнессета Моше Гафни требует рассмотреть законопроект об увеличении налога на собак до 3500 шекелей в год.

Сегодня налог составляет 38 шекелей за стерилизованную собаку и 350 - за нестерилизованную.



Ветеринар доктор Хилик Маром говорит: "Налог за содержание собаки вырастет с 350 шекелей до 3500 шекелей. Многие семьи не смогут этого выдержать, особенно те, у кого несколько собак. Мы опасаемся, что в результате возникнет волна отказов от собак".



