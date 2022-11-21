



30 миллионов шекелей на квартиру. Внутри самого дорогого комплекса в Тель-Авиве



Комплекс в квартале Неве-Цедек в Тель-Авиве в последние годы стал одним из самых дорогих мест в Израиле. Теперь комплекс, который раньше принадлежал раввину Куку и был недавно продан за 200 миллионов шекелей, готовится к продаже.



В рамках проекта будет построено пять зданий, в которых будет 15 квартир. Ценник для заинтересованных лиц? Судя по всему, от 30 миллионов шекелей и выше.



Компания Gov Real Estate и компания Almogam Holdings в настоящее время строят престижный жилой комплекс в Неве-Цедеке, инвестировав в него около 330 миллионов шекелей. Участок площадью 3 дунама расположен в юго-западной части района и находится на первой линии от моря.



В рамках проекта, который был построен на территории, где раньше находился комплекс раввина Кука, будут проведены работы по сохранению трех зданий, главным из которых является историческая синагога раввина.



Предусматривается очень строгий процесс консервации синагоги, включающий в себя восстановление великолепных настенных росписей, которые были в ней обнаружены. Кроме того, проект будет включать большой декоративный бассейн, подземную парковку и цокольный этаж со спа и ледяным бассейном, предназначенным только для жильцов.



Следует отметить, что рынок элитных квартир в Израиле, как и общий рынок жилья, переживает снижение объема сделок, но цены остаются очень высокими.