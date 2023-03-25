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25 марта: сколько израильтян выбралось на природу в этот Шаббат
25.03.2023 16:21 Алина Груднева

25 марта: сколько израильтян выбралось на природу в этот Шаббат

В субботу, 25 марта, заповедники и национальные парки Израиля посетили около 70 тысяч человек.

По данным Управления природы и парков, путешественники выбрались на природу в Шаббат, благодаря благоприятной погоде, которая установилась после дождливой недели.
 
Больше всего посетителей наблюдалось в Масаде, куда прибыло примерно 3600 посетителей.

Другими популярными в эти выходные местами оказались национальный парк Кесария и Национальный парк Кумран.
 

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