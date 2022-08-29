Новости » Life Style
25 лет со смерти принцессы Дианы: Уильям и Гарри будут скорбеть порознь
29.08.2022 03:44 Ольга Белозерова

25 лет со смерти принцессы Дианы: Уильям и Гарри будут скорбеть порознь

Принц Уильям и его брат принц Гарри не соберутся вместе в 25-ю годовщину со дня смерти своей матери - принцессы Дианы.

Два принца и их семьи вместо этого решили оплакивать кончину своей покойной матери по отдельности, сообщает The Telegraph.

По данным издания, Уильям и его жена Кейт поедут в Виндзор после летнего визита к королеве Елизавете, а Гарри и Меган будут находиться в США.

На недавнем частном благотворительном ужине Гарри сказал гостям, что планирует скорбеть наедине.

"Я хочу, чтобы этот день был наполнен воспоминаниями о ее невероятной работе и любви к тому, как она это делала. Я хочу, чтобы это был день, когда я могу поделиться духом моей мамы с моей семьей, с моими детьми, которые, как мне хотелось бы, могли встретиться с ней", - сказал он.

Напомним, что принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Тогда ее сыновьям было 12 и 15 лет. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы