



25 лет со смерти принцессы Дианы: Уильям и Гарри будут скорбеть порознь

Принц Уильям и его брат принц Гарри не соберутся вместе в 25-ю годовщину со дня смерти своей матери - принцессы Дианы.



Два принца и их семьи вместо этого решили оплакивать кончину своей покойной матери по отдельности, сообщает The Telegraph.



По данным издания, Уильям и его жена Кейт поедут в Виндзор после летнего визита к королеве Елизавете, а Гарри и Меган будут находиться в США.



На недавнем частном благотворительном ужине Гарри сказал гостям, что планирует скорбеть наедине.



"Я хочу, чтобы этот день был наполнен воспоминаниями о ее невероятной работе и любви к тому, как она это делала. Я хочу, чтобы это был день, когда я могу поделиться духом моей мамы с моей семьей, с моими детьми, которые, как мне хотелось бы, могли встретиться с ней", - сказал он.



Напомним, что принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Тогда ее сыновьям было 12 и 15 лет.