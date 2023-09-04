



24-летняя Кадырова получила медаль за “многолетнюю плодотворную деятельность”

Президент РФ Владимир Путин наградил дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырову медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно документу, 24-летнюю Кадырову вместе с еще несколькими людьми наградили “за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность”.



Айшат Кадырова с октября 2021 года занимает пост министра культуры Чечни. До этого она год проработала в должности первого заместителя главы чеченского министерства культуры. До госслужбы дочь главы республики три года управляла домом исламской моды Firdaws. За это время она была награждена медалью “За заслуги перед Чеченской республикой”, медалью “За защиту прав человека”, почетным знаком “За трудовое отличие”, званием заслуженного работника культуры Чечни, а также орденом Кадырова – высшей наградой республики.



Семью Рамзана Кадырова и его самого регулярно награждают. Например, в июне 2023 года 20-летнюю дочь главы Чечни Хутмат Кадырову наградили орденом Кадырова за “огромный вклад в развитие медицины” республики. На пост куратора в сфере здравоохранения Чечни Хутмат Кадырова была назначена за несколько месяцев до награждения.