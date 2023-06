24 км по горам: Шотландский паб обещает бесплатное пиво всем, кто туда доберется

В заведении The Old Forge, которое считается самым отдаленным пабом Великобритании, этим летом стартует акция для любителей длинных пеших прогулок. Об этом пишет The Independent.



С 1 июля 2023 туристов, которым удастся добраться до заведения, расположенного на северном берегу озера Лох-Невис в Шотландии, будут угощать бесплатным пивом. Для этого они должны пройти пешком 24 километра шотландским нагорьем.



Для того чтобы получить пиво, посетители должны произнести слово Wiggle. В издании отметили, что организаторами акции стали спортивный ритейлер Wiggle совместно с местной минипивоварней Knoydart Brewery в рамках рекламной кампании их нового пива Trale.



"Этот 5,1-процентный золотой эль с цитрусовыми нотками будет доступен только в пабе The Old Forge, который этим летом снова открывает свои двери для гостей после масштабного ремонта", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в одни руки можно получить только две бутылки пива. Акция будет действовать до тех пор, “пока не иссякнут запасы” алкогольного напитка.