



2/3 израильских университетов потеряли места в мировых академических рейтингах

Девять израильских университетов во главе с Еврейским университетом Иерусалима HU включены в список Global 2000 за 2023 год, составленный Центром мировых рейтингов университетов CWUR.



12-й год подряд Гарвардский университет занимает первое место, а 96% китайских университетов улучшили свои позиции благодаря постоянным инвестициям этой страны в высшее образование.



В глобальном рейтинге три израильских университета улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, а шесть опустились в рейтинге. Основным фактором упадка израильских университетов является эффективность исследований на фоне усиления глобальной конкуренции со стороны хорошо финансируемых учреждений. В списке CWUR два израильских университета заняли более высокие, чем в прошлом году, позиции в области научных исследований, а семь потеряли свои позиции.



CWUR – издатель крупнейшего академического рейтинга мировых университетов – проанализировал 62 миллиона точек данных, основанных на результатах, чтобы ранжировать университеты со всего мира по четырем факторам: качество образования (25%), возможность трудоустройства (25%), качество преподавателей ( 10%), и эффективность исследований (40%). В этом году в рейтинг вошел 20 531 университет.



HU опустился на три позиции до 70-го из-за снижения качества преподавателей и результатов исследований, но улучшил показатели качества образования и возможностей трудоустройства. Научный институт Вейцмана в Реховоте опустился на 13 позиций и занял 289-е место, а Тель-Авивский университет TAU поднялся на одну позицию до 154-го уровня, опередив Израильский технологический институт Технион в Хайфе под номером 176 и Университет Бен-Гуриона в Негеве BGU на 363 позиции. Остальные израильские университеты в Global 2000 – это Университет Бар-Илан (559 место), Хайфский университет (660 место), Университет Ариэля в Самарии (1552 место) и Университет Райхмана в Герцлии (1931 место).



Комментируя положение национального образования, доктор Надим Махассен, президентом CWUR, сказал:

“Хотя Израиль хорошо представлен в рейтинге этого года, ведущие ВУЗы страны испытывают все большее давление со стороны хорошо финансируемых университетов со всего мира. Финансирование дальнейшего развития и репутации системы высшего образования Израиля жизненно важно, если страна стремится стать более конкурентоспособной на мировой арене”.



“Хотя результаты исследования этого года подтверждают, что в США самая лучшая система высшего образования в мире, более широкое изучение образования США вызывает тревогу, поскольку почти 80% американских университетов упали в рейтинге из-за усиления глобальной конкуренции со стороны хорошо финансируемых учреждений, особенно из Китая. Общий спад в университетах США отражает спад во французских, немецких и японских вузах, в то время как спад в британских и российских университетах был менее серьезным. Поскольку китайские учебные заведения бросают вызов своим западным коллегам, американские и европейские университеты не могут позволить себе почивать на лаврах”, – добавил он.



В десятку лучших университетов Европы в этом году вошли: Кембридж (Великобритания, 4 место), Оксфорд (Великобритания, 5 место), UCL (Великобритания, 19 место), PSL (Франция, 21 место), Imperial College (Великобритания, 29 место), ETH Zurich (Швейцария, 30 место), Париж-Сакле (Франция, 32 место), Копенгаген (Дания, 35 место), Каролинский институт (Швеция, 38 место) и Парижский городской университет (Франция, 39 место).



Азия представила смешанную картину. Быстрый рост Китая в турнирной таблице обусловлен постоянными инвестициями страны в высшее образование. Рейтинг 96% китайских университетов выше, чем в прошлом году, во главе с Университетом Циньхуа, занявшим 44-е место. Все девять ВУЗов Лиги C9, китайской версии Лиги плюща США, в этом году добились улучшений. Всего Китай насчитывает 314 представителей среди 2000 лучших университетов мира, по сравнению с 302 представителями год назад.



Хотя Токийский университет по-прежнему занимает первое место в Азии, занимая 13-е место в мире, 86% из 114 представителей Японии в рейтинге потеряли свои позиции в этом году в результате низких государственных расходов на высшее образование в предыдущие годы. Между тем, индийские университеты и институты в этом году показали смешанные результаты: 33 вуза поднялись вверх, а 31 упали.

В Африке 10 лучших университетов: Кейптаун (267), Витватерсранд (290), Стелленбос (450), Квазулу-Натал (478), Каир (520), Претория (557), Йоханнесбург (628), Айн-Шамс (772). ), Аддис-Абеба (862-е место) и Северо-Запад (887-е место).