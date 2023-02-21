



Древние римляне и секс-игрушки. О чем рассказал 2000-летний артефакт

Деревянный предмет в форме фаллоса 2000-летней давности был обнаружен в 1992 году и сегодня считается доказательством того, что древние римляне использовали секс-игрушки. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Antiquity.



Первоначально артефакт в форме пениса был зарегистрирован как инструмент для штопки. Он был обнаружен в северной Англии во рву возле Адрианова вала, места, которое когда-то обозначало северо-западную границу Римской империи. Исследователи переосмыслили артефакт как бестелесный фаллос и, внимательно изучив, пришли к выводу о вероятных потенциальных его применениях.



Согласно исследованию, артефакт имеет длину чуть более 15 см и теперь считается объектом, предназначенным для стимуляции клитора, а не для проникновения. Исследователи добавили, что если археологическая находка действительно является секс-игрушкой, то она представляет собой единственный известный пример неминиатюрного деревянного фаллоса римских времен.



Исследователи отметили также, что предмет мог быть использован рабовладельцем на порабощенном человеке для пыток или утверждения господства, усиливая дисбаланс власти.



Также его можно было использовать как символ удачи, поскольку фаллос обычно использовался для предотвращения зла или неудачи.



Исследователи отметили, что древние фаллоимитаторы, скорее всего, были сделаны из органических материалов. Поэтому обычно они не сохраняются.







