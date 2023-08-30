



200 миллионов евро и вырубка виноградников спасут виноделов Франции

Франция выделяет 200 млн евро на поддержку виноделов, столкнувшихся со снижением спроса на вино, сообщает Financial Times.



План помощи Министерства сельского хозяйства Франции получил финансирование от Евросоюза. Основная идея программы – переработка избыточного вина в этанол для промышленности, включая парфюмерию.



Финансы уйдут в регионы Бордо и Лангедок, пишет FT.



Эти меры – часть госпрограммы поддержки виноделов, столкнувшихся с проблемами из-за уменьшения спроса, конкуренции и снижения продаж в Китае.



В министерстве заявили, что виноделы должны адаптироваться к изменениям в спросе и организации производства.



Прогнозируется, что излишки вина во Франции в этом году составят 3 млн гектолитров, а это 7% от прошлогоднего объема (42 млн гектолитров).



Другая часть стратегии – компенсации виноделам, сокращающим виноградники. Более 1 тыс. хозяйств в Бордо уже уменьшили виноградники вырубкой на 9,2 тыс. гектаров.



Отмечается, что потребление красного вина во Франции за последние 10 лет снизилось на 32% из-за предпочтений молодежи к другим напиткам.

