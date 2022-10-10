



20% израильтян используют время отдыха для сверхурочной работы

Согласно данным социологов, 43% израильтян иногда работают сверхурочно, а 20% - почти ежедневно вынуждены брать дополнительную работу, чтобы обеспечивать свои насущные потребности.



Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Арлозоровским форумом.



В рамках опроса респондентов спросили сколько раз за последние 12 месяцев они трудились в нерабочее время. Только 21,4% ответили, что ни разу. 20,1% ответили, что редко работают в свободное время, а 15,5% ответили, что делают это один-два раза в месяц.



При этом 23,3% сказали, что им приходилось работать в свободное время один или два раза в неделю, чтобы справиться с возложенными на них обязанностями, а 19,8% ответили, что им приходилось работать во сверхурочно почти каждый день.



Авторы исследования утверждают, что резкое увеличение числа работающих в свободное время произошло в результате пандемии и изоляции, которая вынудила многих работать из дома.



"Можно предположить, что работа на дому размыла границы между личной и профессиональной жизнью и приучила сотрудников и руководителей к тому, что они должны быть доступны в нерабочее время", — говорят авторы исследования.



Также отмечается, что в целом израильтяне работают гораздо больше, чем граждане других стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Так, в среднем гражданин Израиля работает 1 900 часов в год, граждане Великобритании — 1 540 часов, Германии — 1 380.



"Израильтяне слишком много работают, и это наносит ущерб нашей экономике и качеству жизни. Нездоровый баланс между рабочим временем и домом, семьей и отдыхом, который существовал в Израиле еще до коронавируса, усугубился: теперь многие работодатели хотят, чтобы сотрудники были готовы работать 24/7. Это ненормальные трудовые отношения", — отметил генеральный директор Арлозоровского форума Амит Бен-Цур.