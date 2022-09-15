



1xBet в Украине — два вида Приветственных бонусов: что выбрать?

Бонусы 1xBet в Украине — сравнение 2-х акций для новых гостей



Официальный сайт 1xBet предлагает зарегистрированным клиентам не только ставки на спорт и азартные игры, но и всевозможные бонусы. Для новых гостей на постоянной основе действуют сразу два Приветственных предложения. Но воспользоваться обоими не получится. Вид стартового подарка необходимо выбирать во время создания учетной записи.



Как получить Приветственный бонус от 1xBet в Украине?



Наличие действующего аккаунта — обязательное условие для участия в любой акции клуба. Этапы оформления учетной записи:

Кликните на зеленую клавишу «Регистрация», расположенную вверху справа. В электронной форме нажмите на вкладку с названием удобного способа открытия аккаунта. На официальном сайте и зеркалах 1xBet регистрация в Украине предлагается по номеру телефона или email, в один клик или путем авторизации в профиле в соцсети. Укажите соответствующие контактные сведения. Данные должны быть актуальными, их потребуется подтверждать. Выберите тип денежных единиц для дальнейших финансовых операций. В перечне валют присутствуют гривны.

1xBet Украины

Виды стартовых поощрений для новичков

Для игроков online casino — до 150 бесплатных спинов и до 1500 евро (или эквивалент евро в гривнах). Чтобы забрать этот бонус, в регистрационной форме необходимо нажать на вкладку «КАЗИНО + 1XGAMES»

Для гостей «букмекерки» — до 3000 гривен. Чтобы получить этот приз, в форме регистрации нужно кликнуть на панель «СПОРТ».

1xBet Украины. Вход

Важные условия Приветственного пакета

Минимальный размер пополнения для беттеров, желающих воспользоваться спецпредложением, составляет 10 гривен. Для гостей онлайн казино — 10 евро или гривенный эквивалент суммы;

В обоих случаях система 1xBet (сайт или зеркало используется, неважно) автоматически увеличивает первый платеж новичка на 100%. Но максимальная величина бонусных баллов для беттеров и игроков — 3000 гривен и 1500 евро.