1908 Harley стал самым дорогим мотоциклом, когда-либо проданным на аукционе

Чрезвычайно редкий Harley-Davidson Strap Tank 1908 года стал самым дорогим мотоциклом, когда-либо проданным на аукционе. Его цена составила 935 000 долларов. Считается, что это одна из 12 моделей в мире.



Модель Harley-Davidson Strap Tank, построенная на первом заводе Harley в 1908 году получила свое имя из-за того, что топливный и масляный баки велосипеда крепятся к поперечине рамы с помощью никелевых ремней.



Грег Арнольд, менеджер отдела мотоциклов Mecum Auctions, сообщил, что такие мотоциклы редко попадают на аукцион, и найти “настоящий” Strap Tank 1908 года нелегко.



“Дело в том, в этом байке много оригинальных деталей, что делает его гораздо более редким”, — сказал Арнольд.

Оригинальные детали мотоцикла включают бак, колеса, ременный шкив двигателя, чехол сиденья и втулку глушителя.

