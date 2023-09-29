



1,8 миллиона израильтян не не смогут въехать в США по безвизу

Допуск Израиля к программе безвизового въезда в США применим только к людям с биометрическими паспортами. Однако, по данным Управления народонаселения и иммиграции, 1,8 миллиона израильтян имеют только простой “оптический” паспорт и не смогут заполнить форму ESTA (электронная система разрешения на поездку), чтобы иметь возможность въехать в США без получения визы.



Кроме того, еще не все автоматы для автоматической выдачи биометрических паспортов, расположенные в офисах Управления народонаселения и иммиграции в Тель-Авиве и Беэр-Шеве работают должным образом и доступны для использования широкой публикой. Они должны были сократить очередь заявок на получение паспортов.



Теперь, когда программа безвизового режима должна вступить в силу 30 ноября, возможен рост спроса на биометрические паспорта. Управление по народонаселению и иммиграции заявляет, что “держит руку на пульсе” и готово разобраться с этим вопросом.



“После объявления о допуске Израиля к безвизовому режиму для израильтян, въезжающих в США, мы хотим разъяснить, что обладатели действующей американской визы и действительного паспорта, не являющегося биометрическим, не обязаны менять свои паспорта на этом этапе и смогут въехать в США по визе, пока и виза, и паспорт остаются действительными”, – говорится в заявлении управления.



Другими словами, путешественники без биометрического паспорта все равно могут въехать в США, если они, как и раньше, получат визу в посольстве США.

