



18-летний сын Илона Маска сменил пол и отрекся от отца

18-летний сын основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Ксавье Александр Маск решил сменить пол и имя, и не хочет иметь никакой связи со своим знаменитым отцом - предпринимателем, миллиардером и изобретателем. 18-летний молодой человек подал соответствующее ходатайство в Верховный суд округа Лос-Анджелес в Санта-Монике в США. Теперь Ксавье трансгендерная женщина по имени Вивьен Джена Уилсон.



Вивьен в ее новом теле попала к объективам папарацци в Санта-Монике, куда приехала на Tesla.



В июне стало известно, что Вивиан официально взяла девичью фамилию своей матери, Джастин Уилсон, и что она также получила разрешение на смену имени Высшим судом округа Лос-Анджелес, пишет DailyMail.



Вивиан родилась биологическим мужчиной, однако в апреле она подала необходимые документы на изменение своего пола и имени из Ксавье Александр Маск на Вивиан Дженна Уилсон.



В документах она указала, что переход был мотивирован тем, что "она больше не живет со своим биологическим отцом и не желает быть связанным с ним никоим образом".



По словам трансгендерной девушки, "быть связанной с моим биологическим отцом каким-либо образом, в любом отношении или форме" она не желает.



Чем был вызван очевидный разрыв между главой Tesla и SpaceX и его ребенком – неизвестно.



Ксавье – один из пары близнецов Илона Маска от первой жены, канадской писательницы Джастин Уилсон. Пара была вместе с 2000 по 2008 год. Кроме близнецов Ксавье и Грифина, у экс-супруги также есть тройняшки Кай, Саксон, Дамиан. У бывших влюбленных также был сын Невада – их первенец, скончавшийся через 10 недель после рождения.

