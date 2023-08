17-летняя испанская инфанта надела военную форму – фото

Наследница престола примерила военную форму. Испанскую принцессу Леонор впервые сфотографировали в военной школе, где она начала трехлетнюю учебу. Об этом пишет Daily Mail.



17-летняя наследница испанского престола должна завершить три года обучения в военной школе. На фото в Общевоенной академии Сарагосы в ее первый день обучения Леонор одета в камуфляж и сосредоточена на уроках.



Принцесса служит в кадетском батальоне. Первые уроки будущей королевы Испании в школе будут проходить в модуле, который поможет ей адаптироваться к военной жизни. Военная академия, как школа-интернат, работает в соответствии со строгим расписанием в течение недели, но Леонор сможет побывать дома на выходных, если она не будет занята. После обучения во Всеобщей военной академии в Сарагосе, принцесса поступит в военно-морскую школу и окончит там три курса.



"Я счастлива, потому что знаю, насколько испанцы ценят наши вооруженные силы. Это важный момент в моей жизни, и я чувствую себя очень взволнованной”, – прокомментировала свою военную карьеру принцесса Леонор.

