



150-миллионное состояние Ирины Мирошниченко: назван возможный наследник

3 августа в возрасте 81 года ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Прощание с Ириной Мирошниченко прошло на сцене МХТ им. А. П. Чехова – театра, в котором актриса служила больше 50 лет. Теплые слова в ее адрес на траурной церемонии сказали Константин Хабенский, Марина Зудина, Евгений Миронов и многие другие коллеги артистки, а вот родных у нее не осталось.



Мирошниченко несколько раз была замужем, однако после развода с третьим супругом решила, что больше не хочет ни с кем связывать свою жизнь. Под конец жизни звезда жалела, что так и не стала матерью, однако в молодости главным смыслом своей жизни видела карьеру. Даже в 81 год актриса не жаловалась на проблемы со здоровьем, продолжала играть в театре и не думала, что ее жизнь оборвется так внезапно, поэтому не успела составить завещание.



Мирошниченко владела двумя квартирами в центре Москвы, одну из которых сдавала, загородным домом в Опалихе и несколькими банковскими счетами с весьма солидными суммами. Близких родственников у Ирины Петровны не осталось, а все ее бывшие мужья, как и старший брат, уже умерли.



Некоторые коллеги актрисы отмечают, что имущество Мирошниченко, которое оценивается в 150 млн, вероятно, достанется ее подруге, которая часто приходила к ней на спектакли и помогала в качестве сиделки. Имя возможной наследницы пока не раскрывается

