



150-летний миниатюрный свиток Торы выставлен на аукцион в Иерусалиме

Интригующий свиток Торы в настоящее время выставлен на продажу на аукционе Tag Art в Иерусалиме. Это 150-летняя книга, написанная в Германии — высота свитка всего 7,6 см, а текста всего 6 см — 42 строки на каждой странице.



Это впечатляющее произведение искусства, потому что создать такой маленький свиток Торы очень сложно. Книга нашита на два "дерева жизни" из серебра и помещена в крохотный ковчег. Обычно свитки небольшого размера делались по специальному заказу для особо богатых людей или важных ребе, чтобы они могли брать их с собой в путешествия.



Несмотря на то, что это очень маленький свиток, аукционный дом ясно дал понять, что он соответствует всем галахическим критериям написания свитков Торы. Стартовая цена лота 88 тысяч долларов, и, по ожиданиям аукционного дома, она вырастет до 120–150 тысяч долларов в ходе торгов.