145 миллионов шекелей: кто купил самую дорогую квартиру в Тель-Авиве

В ходе необычной сделки пентхаус в башне "Шалом Меир" в Тель-Авиве был приобретен за 145 миллионов шекелей. Покупатель, помимо этого, заплатил еще 14 миллионов шекелей налога на покупку.



Покупателями выступили Рони и Ифат Ирани, владельцы Irani Group (Elshard Group),



Группа известна как владелец сети магазинов Factory 54 и франшизы целого ряда люксовых брендов. Это третья по величине сделка, проведенная за последние годы в Израиле.



72 года назад, в 1950 году, Авраам Ирани иммигрировал из Ирака в Израиль. Он приехал состоятельным человеком, покупал землю и занимался финансами. Авраам, который умер в 2006 году в возрасте 84 лет, считается пионером независимой торговли ценными бумагами и небанковского финансового посредничества, он даже основал "Центральную компанию ценных бумаг", которая позже была продана и стала "Мигдаль Шукей Он".



30 лет назад его сын, Рони Ирани, начал заниматься маркетингом международных брендов в Израиле. С этого и началась империя. Группа Irani, как уже упоминалось, владеет сетью магазинов Factory 54 и франчайзингом различных брендов в сегменте люкс. Среди брендов - Dolce & Gabbana, Valentino, Michael Kors, Saint Laurent, Lacoste, Hugo Boss, Armani, Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Puma и другие.



Сегодня группа, в которой работает около 1600 человек, насчитывает более 120 магазинов, которые подразделяются на Factory 54, Amor на Кикар Ха Медина, обувную сеть Originals, сеть Puma и Five Point Four, которая также расширяется за рубежом.



Кроме того, в конце прошлого года семья создала инвестиционный фонд в размере более 100 миллионов шекелей. Фонд будет заниматься стартапами в области розничной торговли и моды, а также стартапами в других областях устойчивого развития и инноваций.



Тамир Бен Шахар, генеральный директор консалтинговой фирмы Chemansky Ben Shahar & Co., специализирующейся на экономическом маркетинге, отмечает, что то, что сделала семья Ирани за эти годы, также является историей мира моды. "Группа захватила рынок товаров класса люкс/премиум в Израиле. Доля премиальной моды на рынке моды оценивается примерно в 10%, и она постоянна с течением времени. Они почти полностью захватили весь этот "слот".



Нир Шмол, генеральный директор компании по недвижимости Shinir, рассказывает о покупке самой башни. "В Тель-Авиве практически не существует цены на дома. Дома в городе - это как искусство, а поскольку Рони - любитель искусства, этот дом отвечает всем его потребностям".



Две квартиры, расположенные на этажах 32-33-34 в башне "Шалом Меир", ранее были офисами компании Bezeq. Они были спроектированы Йойо (Йонатаном) Лейтсдорфом, который также живет в первой из двух квартир, и именно ему принадлежит идея создания двух трехэтажных пентхаусов на этих этажах. Во второй квартире, которую купили Рони и Ифат Ирани, живет бизнесмен из Швейцарии.



"Лейтсдорф очень долго ждал клиента, который купил бы пентхаус по такой цене", - говорит Игаль Цемах, председатель фонда "Гешрим".



"Это не новые здания - отделочные материалы, фурнитура и сантехника сделаны очень давно. С другой стороны, это цельный объект, в отличие от новых башен, которые строятся сегодня. Таких пентхаусов на продажу не так много, а из квартиры, расположенной на окраине Неве-Цедека, открывается потрясающий вид".