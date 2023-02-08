



14 крутых подарков голливудских звезд друг другу

1. Анджелина Джоли и Брэд Питт

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году после нескольких лет знакомства. Джоли купила Питту очень особенную единственную в своем роде вещь.Актриса Sony выложила 250 000 долларов за пишущую машинку, которой пользовался знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй. Писатель использовал пишущую машинку для написания некоторых из своих самых известных книг, в том числе “По ком звонит колокол”.



2. Кит Урбан и Николь Кидман

Когда Кит Урбан сделал предложение Николь Кидман, он сделал это стильно, подарив кольцо за 120 000 долларов. Бриллиант изумрудной огранки от Cartier был чем-то совершенно особенным. Кольцо является одним из самых красивых в Голливуде.



3. Бейонсе и Джей-Зи

Еще в 2012 году Бейонсе купила своему мужу частный самолет за 40 миллионов долларов, чтобы отпраздновать День отца. Bombardier Challenger 850 оснащен всем, что можно только мебе представить. Джей и Бейонсе много раз летали на частном самолете, чтобы добраться до роскошных мест отдыха и туров, взяв с собой в поездку своих троих детей.



4. Адам Сэндлер и звезды сериала “Взрослые”

Коллеги Адама Сэндлера по фильму могут подтвердить факт, что он один из самых приятных парней в кинобизнесе. В 2010 году Сэндлер купил звездам сериала “Взрослые” по Maserati по 250 тысяч долларов каждая. Учитывая, что фильм был снят собственной компанией Сэндлера Happy Madison Productions в партнерстве с Sony, нетрудно понять, почему он хотел дать коллегам небольшой бонус. Фильм действительно собрал 271 миллион в прокате при бюджете в 80 миллионов долларов.



5. Ким Кардашьян и Канье Уэст

Несколько лет назад Ким Кардашьян предложили 1 миллион долларов за рекламный пост для бренда одежды. Поскольку бренд был похож по стилю на линию одежды Канье Yeezy, Ким спросила своего тогдашнего мужа, что он думает. В итоге Ким отказалась, но Канье выписал ей чек на 1 миллион долларов, чтобы она не упустила деньги



6. Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Когда у Сальмs Хайек завязались романтические отношения с Франсуа Анри Пино, перед ней открылся совершенно новый уровень роскоши. Помимо миллиардов долларов в банке, Хайек и Пино имеют доступ к собственному частному самолету. Неясно, кто и для кого его купил, но пара наслаждается этим вместе, и их часто замечают, путешествуя по великолепным местам со своей дочерью Валентиной Паломой.



7. Кортни Кокс и Дженнифер Энистон

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон создали действительно крепкую связь, когда они вместе работали над популярным ситкомом, и с тех пор остаются близкими. Дженнифер призналась, что однажды рассказала Кортни о желании заняться ездой на велосипеде в качестве хобби. Вскоре после этого разговора Кокс отправила своей подруге велосипед Chanel за 12 000 долларов.



8. Дэвид и Виктория Бекхэм

В 2014 году сообщалось, что Дэвид купил своей жене виноградник в Напе. Хотя точная цена обширного поместья неизвестна, считается, что это семизначная сумма. Это ужасно много денег, но опять не для Дэвида, поскольку он зарабатывает 35 миллионов долларов в год.



9. Джессика Сайнфелд и Опра Уинфри

Когда Джессика Сейнфилд появилась на шоу Опры, чтобы представить свою книгу “Обманчиво вкусно”, она хотела преподнести ведущей небольшой знак благодарности и прислала набор дорогих туфель. Ходят слухи, что коллекция, в которую вошли работы Кристиана Лабутена, стоила более 20 000 долларов.



10. Марк Энтони и Дженнифер Лопес

После того, как Джей-Ло родила детей, Энтони подарил Лопес “специальный подарок”. Это было очень дорогое кольцо с канареечно-желтым бриллиантом. Отношения длились недолго, но, к счастью для Джен, бриллианты живут вечно.



11. Джессика Симпсон и Тони Ромо

В 2009 году Джессика Симпсон купила своему тогдашнему парню Тони Ромо построенный на заказ катер стоимостью 100 000 долларов. Отношения пары не сложились, но у Ромо всегда будет свой скоростной катер, чтобы помнить ее.



12. Том Круз и Кэти Холмс

Тома Круза и Кэти Холмс часто замечали летающими на своем частном самолете стоимостью 20 миллионов долларов. Остается неясным, кто для кого его купил. Круз и сейчас летает на своем самолете, но Кэти Холмс предпочитает скромную жизнь в Нью-Йорке, где она воспитывает их дочь Сури.



13. Анджелина Джоли и Брэд Питт

За годы, проведенные с Брэдом Питтом, Джоли подарила ему множество роскошных подарков. Одним из самых интересных экспонатов было 200-летнее оливковое дерево, которое она подарила ему в 2010 году. Красивое зеленое дерево было посажено в их французском доме в Бриньоле и обошлось в 18 500 долларов.



14. Ким Кардашьян и Канье Уэст

В 2015 году Ким Кардашьян сделала все возможное для дня рождения своего мужа, арендовав Staples Center для вечеринки по этому случаю. Сообщается, что Кардашьян потратила на это мероприятие 118 000 долларов, сделав все возможное, чтобы подарить Уэсту день его мечты в доме “Лос-Анджелес Лейкерс”.