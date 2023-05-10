



1,3 миллиарда долларов: Склады Adidas забиты кроссовками Канье Уэста

Прошло почти семь месяцев с тех пор, как Adidas расстался с рэпером, ранее известным как Канье Уэст (Ye), а коробки с его популярными кроссовками Yeezy все еще лежат на складах.



Судьба непроданных акций Yeezy на сумму 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов) тяготит немецкую компанию по производству спортивной одежды, которая пытается найти выход из ситуации, связанной с потерей прибыльной линии кроссовок и продолжающимися последствиями ее бывших связей с Ye.



Adidas "все ближе и ближе к принятию решения" о том, что делать с кроссовками, и "варианты сужаются", сказал новый генеральный директор Бьорн Гульден в пятницу на телефонной конференции после сообщения о потерянных продажах на 400 миллионов евро (441 миллион долларов) в начале года.



Но поскольку в обсуждениях участвует "так много заинтересованных сторон", решение еще не принято, сказал он.



Склады Adidas забиты горами обуви марки Yeezy после прекращения отношений с Ye в октябре из-за его антисемитских и других оскорбительных комментариев в социальных сетях и интервью.



Гульден, который стал генеральным директором в январе после расставания с Ye, отказался сказать, исключает ли компания уничтожение обуви, но сказал, что компания "пытается избежать этого".



Ранее он уже говорил, что у других вариантов есть недостатки: продажа кроссовок означает выплату авторских отчислений Ye, перешивка кроссовок с целью удаления идентификации бренда была бы нечестной, а раздача кроссовок нуждающимся может привести к перепродаже из-за их высокой рыночной стоимости.



Гульден не стал говорить, сколько пар кроссовок Yeezy осталось у Adidas, "потому что тогда потребитель будет знать, сколько их у нас, и это может повлиять на спрос".