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121-летнюю коробку конфет Cadbury продадут на аукционе
13.07.2023 12:42 Наталья Богинская

121-летнюю коробку конфет Cadbury продадут на аукционе


Коробка конфет была подарена школьнице в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры в 1902 году и оставалась нетронутой более века. Теперь ее продадут на аукционе. Об этом пишет SkyNews.

Идеально сохранившиеся конфеты были изготовлены Cadbury в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры в 1902 году. В том же году их подарили девятилетней Мэри Энн Блэкмор в школе, но вместо того, чтобы съесть их, девочка решила оставить их себе на память об этом событии.

Ванильные конфеты передавались из поколения в поколение, пока ее внучка, 72-летняя Джин Томпсон, не принесла коробку на аукцион Hanson's Auctioneers в Дерби.

“В то время это было настоящим праздником, дети никогда не получали шоколад”, – говорит представитель Hansons Auctioneers. “Очевидно, это был очень особенный подарок для маленькой девочки, что она решила не прикасаться к нему”.

Конфеты будут проданы с аукциона Hansons и, как ожидается, будут стоить от 100 до 150 фунтов стерлингов.


Срок годности шоколадных конфет, которым 121 год, разумеется, давно истек.

“Никто не будет это есть”, – добавили в аукционном доме. “Если открыть банку, она пахнет шоколадом, но рисковать не стоит”.

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