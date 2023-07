121-летнюю коробку конфет Cadbury продадут на аукционе

Коробка конфет была подарена школьнице в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры в 1902 году и оставалась нетронутой более века. Теперь ее продадут на аукционе. Об этом пишет SkyNews.



Идеально сохранившиеся конфеты были изготовлены Cadbury в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры в 1902 году. В том же году их подарили девятилетней Мэри Энн Блэкмор в школе, но вместо того, чтобы съесть их, девочка решила оставить их себе на память об этом событии.



Ванильные конфеты передавались из поколения в поколение, пока ее внучка, 72-летняя Джин Томпсон, не принесла коробку на аукцион Hanson's Auctioneers в Дерби.



“В то время это было настоящим праздником, дети никогда не получали шоколад”, – говорит представитель Hansons Auctioneers. “Очевидно, это был очень особенный подарок для маленькой девочки, что она решила не прикасаться к нему”.



Конфеты будут проданы с аукциона Hansons и, как ожидается, будут стоить от 100 до 150 фунтов стерлингов.

