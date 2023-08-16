



12-летняя миллионерша купила последнюю модель Range Rover и вышла “на пенсию”

12-летняя Пикси Кертис с гордостью продемонстрировала новейший Range Rover в своем Instagram, несмотря на то, что она еще недостаточно взрослая, чтобы водить роскошный автомобиль.



На фото Пикси можно увидеть за рулем совершенно нового роскошного автомобиля Range Rover Vogue First Edition.



Согласно изданию Mirror, 12-летняя Пикси Кертис заработала состояние на своем бренде аксессуаров Pixie's Bows и объявила о завершении карьеры в начале этого года. Теперь Пикси и ее семья, включая маму, пиарщика Рокси Яценко, переехали из Австралии в Сингапур, где, чтобы водить машину, нужно достигнуть 18-летнего возраста.



В других сообщениях в соцсетях можно увидеть, как миллионерша-подросток путешествует по миру, посещая Турцию и Париж, позирует с Анной Винтур для американского Vogue. Как и большинство девочек ее возраста в Instagram, Пикси также делится фотографиями своих приключений со своей семьей, в том числе со своим младшим девятилетним братом.



