



114-летняя американка поделилась секретами долгой жизни

Долгожительница, дожившая до своего 114-летия, говорит, что ключ к долгой жизни — есть все подряд, пишет Express.



Элизабет Фрэнсис, родившаяся в 1909 году вошла в историю, став самой старой из ныне живущих женщин в истории Техаса.



Несмотря на преклонный возраст, Фрэнсис все так же бодра, как и в молодые годы.



“Я очень, очень молода. Посмотрите на меня, я как маленький цыпленок”, — сказала она местной радиостанции ABC.



Мисс Фрэнсис отпраздновала свой знаменательный день рождения с пятью поколениями своей семьи и несколькими близкими друзьями и говорит, что ее ключ к долгой жизни — “есть все”.



Фрэнсис предпочитает выращивать свои собственные фрукты и овощи и готовить исключительно дома, а не есть фаст-фуд.



Более 90 000 человек, живущих в настоящее время в Соединенных Штатах, старше 100 лет, что более чем в два раза больше, чем двадцать лет назад.



Таким образом появилась новая категория людей, называемая “сверхдолгожители”, то есть люди в возрасте 110 лет и старше, и Элизабет Фрэнсис — одна из них.



Несмотря на то, что она пережила две мировые войны и более 20 президентов, Элизабет Фрэнсис благодарна за то, что смогла прожить так долго.



На вопрос норвежского исследователя, каково это — быть 114-летней, она ответила просто.





“Не знаю, — сказала она. - Я просто благодарю Господа за то, что сохранил меня”.



Семья Фрэнсис – долгожители. Как выяснилось, ее сестра дожила до 106 лет, ее дочери - 94 года, а ее внучке, которая также ухаживает за ней, - 68 лет.

