



11-я неделя протестов: сегодня демонстрации пройдут более чем 120 местах

На фоне беспорядков в Кфар-Ории и после митингов в минувший четверг усиливаются протесты против правовой реформы, инициированной министром юстиции Яривом Левиным. Сегодня вечером пройдут демонстрации 11-ю субботу подряд примерно в 120 точках по всей стране с севера на юг, включая Иерусалим, Тель-Авив, Беэр-Шеву, Хайфу, Эфрат, Арад, Ашдод, Ришон ле-Цион и Эйлат. Главная акция протеста пройдет на улице Каплан в Тель-Авиве.



Ожидается, что грядущий четверг станет "днем паралича", когда многие рабочие начнут забастовки.



В 18:00 начнется марш протестующих, которые начнут движение от площади Дизенгоф. Параллельно с шествием пройдет специальное выступление ветеранов спецподразделений ЦАХАЛа. Среди выступающих на главном митинге в Каплане будут бывший управляющий Банка Израиля, Якоб Франкель и журналист Гай Ролник, редактор-основатель TheMarker.



На митинге также выступят несколько видных общественных деятелей. Адвокат Бат Эль Валентайн Блайш, лейтенант, майор запаса, Пасит Ши из протестной группы "Религия. Сионисты. Демократы" и Иле Неве, застройщик и один из лидеров военного протеста.



Ожидается, что предстоящая неделя станет судьбоносной для политической системы, поскольку правительство должно продолжить работу над законодательными актами и перейти к их утверждению во втором и третьем чтении до наступления Песаха. Лидеры протеста заявили: "На следующей неделе правительство Израиля намерено принять законы о диктатуре и религиозном принуждении. Сотни тысяч по всей стране встанут против них, как железная стена, и поддержат БАГАЦ, чтобы остановить государственный переворот. Каждый гражданин должен выйти и занять позицию в судьбоносные моменты Государства Израиль. Вместе сотни тысяч спасут израильскую демократию".



С 17:00 полиция как обычно перекроет движение в центре Тель-Авива. Ожидается, что на дорогах будут пробки.



Демонстрации против правовой реформы также пройдут в бедуинском обществе.



Бедуинское поселение Хора в Негеве также находится на карте протестов. Несколько десятков жителей решили провести демонстрацию на обочине дороги против законов, угрожающих системе правосудия.



"Мы хотим изменить и заменить лицо страны. Хотя в прошлом мы не чувствовали демократии, но сегодня мы как граждане страны видим свой долг в том, чтобы присоединиться к борьбе", — сказал один из демонстрантов.

