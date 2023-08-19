1098 карат: В Африке нашли самый ценный в мире алмаз
В Ботсване, расположенной на юге Африки, обнаружен алмаз весом 1098 карат. По предварительным оценкам, это третий по величине алмаз в мире.
Находка, сделанная первого июня в шахте Jwaneng, признана самой ценной в мире.
Как утверждает представитель горнодобывающей компании Debswana, драгоценный камень является самым большим из когда-то обнаруженных за всю историю компании.
1,080 carat Diamond found in Botswana mine. #Diamond pic.twitter.com/XStC2LTUZB— Denise, Oracle Of Nil (@OracleNil) August 9, 2023