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1098 карат: В Африке нашли самый ценный в мире алмаз
19.08.2023 17:32 Наталья Богинская

1098 карат: В Африке нашли самый ценный в мире алмаз

В Ботсване, расположенной на юге Африки, обнаружен алмаз весом 1098 карат. По предварительным оценкам, это третий по величине алмаз в мире.

Находка, сделанная первого июня в шахте Jwaneng, признана самой ценной в мире.

Как утверждает представитель горнодобывающей компании Debswana, драгоценный камень является самым большим из когда-то обнаруженных за всю историю компании.
 

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