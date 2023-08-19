



1098 карат: В Африке нашли самый ценный в мире алмаз

В Ботсване, расположенной на юге Африки, обнаружен алмаз весом 1098 карат. По предварительным оценкам, это третий по величине алмаз в мире.



Находка, сделанная первого июня в шахте Jwaneng, признана самой ценной в мире.



Как утверждает представитель горнодобывающей компании Debswana, драгоценный камень является самым большим из когда-то обнаруженных за всю историю компании.

