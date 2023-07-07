



100 млн евро: Берлускони оставил наследство своей последней супруге

Наследство в 100 млн евро оставил Сильвио Берлускони своей последней спутнице жизни 33-летней Марте Фашине. Они поженились в марте 2022. После госпитализации политика молодая женщина провела с ним в больнице 1,5 месяца.



В целом состояние политика журнал Форбс оценил в $7,1 миллиарда. Большая часть из них является долей в многомиллиардном холдинге Fininvest, ее Берлускони завещал двум старшим детям. Кроме них и Фашины 100 миллионов получит младший брат Берлускони, а 30 миллионов достанутся его соратнику Марчелло Делл’Утри.



Экс-премьер Италии скончался 12 июня на 87-м году жизни от лейкемии. Церемония прощания состоялась два дня спустя в кафедральном соборе Милана –храме Рождества Девы Марии.