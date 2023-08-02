



100 километров новых дорог за четыре года построят в Иудее и Самарии

Иудея и Самария вот-вот претерпят крупную революцию в сфере дорожной инфраструктуры. Десятилетиями объездные дороги, некоторые из которых были построены плохо, оставались без внимания, несмотря на то, что они являются важными транспортными артериями для миллионов людей — как израильтян, так и палестинцев. Но теперь компания Netivei Israel заявила о грандиозных планах на следующие четыре года, которые полностью изменят лицо Иудеи и Самарии.



С момента прихода к власти нового правительства особое внимание уделялось вопросу транспорта в Иудее и Самарии. Министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич выделили более 6 миллиардов шекелей в течение следующих пяти лет на перевозки в Иудее и Самарии.



Теперь Netivei Israel сообщила, что планы сосредоточены в основном на трассе 60, главной дороге с севера на юг через регион, и будут включать около 100 километров дорог, которые будут заасфальтированы и расширены в течение четырех лет.



В настоящее время в северной Самарии идет асфальтирование объездной дороги вокруг Хавара. Это самая важная дорога в Иудее и Самарии по двум причинам: безопасность дорожного движения и защита от террористических атак. Вот почему работы на этой дороге продвигаются ускоренными темпами. Ожидается, что дорога будет открыта для общественности в ближайшие несколько месяцев.



Одно из самых кардинальных изменений произойдет между перекрестком британской полиции и торговым центром Шаар Биньямин к северу от Иерусалима, который сейчас находится на стадии предварительного планирования. Ожидается, что работы начнутся в начале 2024 года. Они будут включать 18-километровую дорогу стоимостью 950 миллионов шекелей. Ожидается, что проект будет разделен на два отдельных тендера из-за протяженности дороги; если все пойдет по графику, дорога должна быть заасфальтирована к 2027 году.