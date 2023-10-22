



100 активистов-экологов Израиля написали Грете Тунберг: “Подумайте еще раз!”



Группа из 100 активистов-экологов в Израиле подписали открытое письмо Грете Тунберг после того, как она опубликовала пост в соцсетях, выражающие “солидарность с Палестиной и Газой”.



Подписанты считают, что сообщения Тунберг по этому поводу “ужасающе однобоки, поверхностны и полностью контрастируют со способностью глубоко погружаться в детали и докапываться до сути сложных проблем”.



“Считаете ли вы, что ХАМАС представляет права и свободы человека? Подумайте еще раз!” – говорится в письме. "В субботу, 7 октября, в Израиле произошла жестокая резня. На данный момент известно о 1400 убитых. Все они были зверски убиты, подверглись издевательствам перед смертью”, – говорится в письме.



“Сотни людей были похищены в Газу в возрасте от 9 месяцев до 90 лет, включая младенцев и людей с тяжелыми заболеваниями (такими как рак, сердечная недостаточность, болезнь Паркинсона) без лечения, а также людей с особыми потребностями, такими как аутизм и деменция. Многие другие до сих пор пропали без вести”, – напоминают авторы письма.



В заявлении также поднимается вопрос о тяжелом положении Шошан Харан, которая посвятила свою жизнь помощи африканским фермерам и предположительно находится в плену у террористов в Газе.