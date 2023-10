100 активистов-экологов Израиля написали Грете Тунберг: “Подумайте еще раз!”

Группа из 100 активистов-экологов в Израиле подписали открытое письмо Грете Тунберг после того, как она опубликовала пост в соцсетях, выражающие “солидарность с Палестиной и Газой”.



Подписанты считают, что сообщения Тунберг по этому поводу “ужасающе однобоки, поверхностны и полностью контрастируют со способностью глубоко погружаться в детали и докапываться до сути сложных проблем”.



“Считаете ли вы, что ХАМАС представляет права и свободы человека? Подумайте еще раз!” – говорится в письме. "В субботу, 7 октября, в Израиле произошла жестокая резня. На данный момент известно о 1400 убитых. Все они были зверски убиты, подверглись издевательствам перед смертью”, – говорится в письме.



“Сотни людей были похищены в Газу в возрасте от 9 месяцев до 90 лет, включая младенцев и людей с тяжелыми заболеваниями (такими как рак, сердечная недостаточность, болезнь Паркинсона) без лечения, а также людей с особыми потребностями, такими как аутизм и деменция. Многие другие до сих пор пропали без вести”, – напоминают авторы письма.



В заявлении также поднимается вопрос о тяжелом положении Шошан Харан, которая посвятила свою жизнь помощи африканским фермерам и предположительно находится в плену у террористов в Газе.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

