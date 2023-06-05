



100 000 олимов за 17 месяцев, алия в Израиль на 30-летнем пике – отчет

С начала 2022 года в Израиль переехало более 100 000 новых репатриантов, что стало самым высоким показателем за три десятилетия. Цифры были обнародованы Авичаем Кахана, генеральным директором Министерства алии и интеграции на ежегодной конференции The Jerusalem Post, которая состоялась в Нью-Йорке в понедельник.



“Из новых олимов более 60 000 прибыли из России, 20 000 – из Украины и еще 20 000 – со всего мира”, — сказал Кахана.



По словам раввина Иегошуа Фасса, соучредителя и исполнительного директора Nefesh B'Nefesh, новые репатрианты из Северной Америки представляют очень разнообразную картину – молодые и старые, светские и религиозные, консервативные и либеральные, правые и левые. Например, около 70% олимов в возрасте от 18 до 32 лет идентифицируют себя как “все, кроме харедим”, а от 65 до 68% семей идентифицируют себя как харедим.



“Среди американских олимов огромное разнообразие, это прекрасный гобелен, и в полете вы можете встретить евреев любого типа”, – сказал Фасс.



С начала войны в Украине Министерство алии и интеграции круглосуточно работает над поддержкой чрезвычайного притока олимовцев из Восточной Европы, что планируется продолжить и в будущем. Многие организации, в том числе Нефеш Б'Нефеш, предложили важную поддержку.



В то же время министерство работает над инициативами по продвижению алии из США и Франции, двух крупнейших общин диаспоры.



“Мы хотим поощрять алию, особенно среди молодых людей и молодых семей”, – сказал Кахана. “Мы видим, что это лучшие этапы для успешной алии”.