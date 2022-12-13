



10 выдающихся педагогов страны получили премию от Минпроса

Министр образования д-р Ифат Шаша-Битон и гендиректор Минпроса Далит Штаубер впервые вручили премии десяти педагогам-новаторам, внесшим особенный вклад в развитие системы просвещения. Церемония вручения премий, состоявшаяся в Иерусалиме и прошедшая впервые, открывает мероприятия в честь "Дня учителя" в системе просвещения.



10 лауреатов премии — педагоги со всей страны и из всех слоев населения Израиля, отличающиеся изобретательностью, страстью и любовью к профессии и к ученикам. Они были выбраны из 618 учителей, рекомендации в отношении которых были представлены отборочной комиссии в свете их большого вклада в течение многих лет работы в систему просвещения и в повышение качества образования. Каждый из лауреатов получит финансовый грант в размере 36000 шекелей для продвижения образовательных инициатив.



Министр образования, д-р Ифат Шаша-Битон: "В рамках процесса укрепления статуса учителей, улучшения качества преподавания и поощрения стремления к отличию в системе образования - в этом году мы впервые присуждаем Премию выдающимся педагогам. Преподаватели, чей уникальный вклад в развитие системы и страсть к воспитанию будущего поколения являются примером для подражания - заслуживают признания".



Гендиректор Минпроса, Далит Штаубер: "Я поздравляю лауреатов премии, каждый из которых внес значительный вклад в повышение качества образования. Наши преподаватели являются двигателем развития системы просвещения. Благодаря им система образования становится как никогда эффективной, инновационной и актуальной".

Лауреаты премии генерального директора Министерства образования:

Премию «За дело всей жизни» получила Батья Амар - заместитель директора и координатор по предпринимательству и инновациям школы «Ха-Магиним», Кирьят-Шмона.

- заместитель директора и координатор по предпринимательству и инновациям школы «Ха-Магиним», Кирьят-Шмона. Премию «За выдающиеся достижения» получили: Моше Йосеф Бахар , классный руководитель и педагогический координатор школы "Махат Атид",Кирьят-Моцкин; Анна Снегура , учитель математики и координатор предмета в школе "Естественных наук и иудаизма", Хадера.

, классный руководитель и педагогический координатор школы "Махат Атид",Кирьят-Моцкин; , учитель математики и координатор предмета в школе "Естественных наук и иудаизма", Хадера. Премию «За повышение квалификации учителям» получила д-р Дафна Гранит Дгани , разработчик моделей и программ профессионального развития для преподавателей, директоров и инспекторов, преподаватель в колледже "Кей".

, разработчик моделей и программ профессионального развития для преподавателей, директоров и инспекторов, преподаватель в колледже "Кей". Премию "За продвижение детей с особыми потребностями» получила Шани Нир Пелег , классный руководитель школы "Гаон Ха-Ярден Дарка", Эмек Мааянот.

, классный руководитель школы "Гаон Ха-Ярден Дарка", Эмек Мааянот. Премию «За инновационные методы преподавания» получили: Ноа Бен Хамо , классный руководитель, учитель иврита в молодежной деревне "Вицо", Нир Ха-Эмек; Даниэль Сегаль Баумгартен , педагог и координатор художественных предметов и междисциплинарного обучения в средней школе "а-Ришоним", Ганей Тиква; Яфит Шмуэли , заместитель директора начальной школы "Эхуд Манор", Ор-Йехуда.

, классный руководитель, учитель иврита в молодежной деревне "Вицо", Нир Ха-Эмек; , педагог и координатор художественных предметов и междисциплинарного обучения в средней школе "а-Ришоним", Ганей Тиква; , заместитель директора начальной школы "Эхуд Манор", Ор-Йехуда. Премию «За вдохновение и личный пример» получили: Рейи Дудай, учитель сельского хозяйства, координатор городской агроэкологии и разработчик учебных программ в молодежной деревне "Атид Разиэль", Герцлия; Мухаммад Цафи, учитель арабского языка и классный руководитель в школе "Аль-Софраа", Иерусалим.

Фото: Гидеон Шарон, Лаам