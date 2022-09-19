



10 городов в которых живёт больше всего миллионеров

Согласно отчету консалтинговой фирмы Henley & Partners Group, Нью-Йорк, Токио и район залива Сан-Франциско являются местами, где проживает больше всего миллионеров.



Половина из 10 городов с наибольшим количеством миллионеров находится в США. Тем не менее, более пристальный взгляд на данные показывает, что город Нью-Йорк потерял 12% своих состоятельных людей в первой половине 2022 года, в то время как в районе залива Сан-Франциско рост составил 4%. В Лондоне, который занимает четвертое место, падение составило 9%. В отчете миллионеры определяются как лица с активами, которые можно инвестировать, в размере 1 миллиона долларов и более.



Статистика, собранная аналитической фирмой New World Wealth, показывает, что столица Саудовской Аравии Эр-Рияд и Шарджа, третий по численности населения город Объединенных Арабских Эмиратов, являются городами с самым быстрорастущим количеством миллионеров в этом году.



Абу-Даби и Дубай также входят в число городов, показавших быстрый рост богатого населения, поскольку ОАЭ привлекают миллионеров лояльным налогообложением. Эмиграция состоятельных россиян также способствовала рекордному притоку в ОАЭ.



Пекин и Шанхай, которые занимают девятое и десятое места в списке самых богатых городов соответственно, зафиксировали отток богатых людей. Henley & Partners прогнозирует, что в этом году Китай займёт второе место по оттоку миллионеров после России.



