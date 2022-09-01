



1 сентября: 2,5 млн израильских детей сегодня пойдут в школу

Сегодня, 1 сентября, около 2,5 миллионов израильских учеников выйдут на занятия после нескольких месяцев споров между министерством финансов и профсоюзами учителей.

Начало учебного года было под угрозой из-за требования педагогов увеличить зарплату и улучшить условия работы.

В последний момент достигнуты договоренности, которые предотвратили забастовки учителей, что позволило вернуть воспитанников детских садов, учеников начальной, средней и старшей школы на занятия.

Около 2 496 000 учеников и 218 тысяч работников образования начнут учебный год в 5 440 школах и 22 050 детских садах по всей стране.

В первый класс в этом году пойдут около 177 тысяч детей, а выпустятся из средней школы порядка 136 тысяч учащихся.