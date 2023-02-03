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Ан-225 "Мрия" появится в скором времени в игре Microsoft
03.02.2023 18:19 Юлия Фрилис

Ан-225 "Мрия" появится в скором времени в игре Microsoft

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" появится в скором времени в игре Microsoft Flight Simulator!

ГП "АНТОНОВ" и корпорация "Microsoft" заключили лицензионный договор на право использования марки Ан-225 "Мрия" в новой версии продукта Microsoft Flight Simulator. Каждый пользователь сможет почувствовать себя пилотом уникального самолета.

Планируется перечислять полученные средства ГП "АНТОНОВ", которое будет восстанавливать этот мощный самолет.

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