



Ан-225 "Мрия" появится в скором времени в игре Microsoft

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" появится в скором времени в игре Microsoft Flight Simulator!



ГП "АНТОНОВ" и корпорация "Microsoft" заключили лицензионный договор на право использования марки Ан-225 "Мрия" в новой версии продукта Microsoft Flight Simulator. Каждый пользователь сможет почувствовать себя пилотом уникального самолета.



Планируется перечислять полученные средства ГП "АНТОНОВ", которое будет восстанавливать этот мощный самолет.