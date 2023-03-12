



Одед Форер: "Правительство Нетаниягу делает вид, будто этой алии не существует"

Одед Форер- председатель комиссии Кнессета по алии и абсорбции. Родился в 1977 г. Пятое поколение в стране, из семьи выходцев из Литвы — основателей Реховота. Выпускник курса морских офицеров, служил командиром флотилии катеров пограничной охраны. Майор запаса.



Обладатель первой академической степени по государственному управлению и судебному праву (Междисциплинарный центр в Герцлии), второй — по политическим коммуникациям (Тель-Авивский университет). Проходил стажировку в мировом суде. Был членом Израильской коллегии адвокатов.

Возглавлял молодежное движение НДИ – «Цеирей Бейтену». В 2013-14 гг. — генеральный директор министерства алии и интеграции.



Депутат Кнессета с 2015 г. Входил в состав комиссий по законодательству, госконтролю, в 2020 г. возглавлял финансовую комиссию, в настоящее время – глава комиссии по статусу женщин в обществе. Автор многих законов, принятых Кнессетом. Среди них — Закон о праздновании Дня Победы 9 мая, Закон, отменяющий практику, позволявшую сократить треть срока отбывающим наказание террористам и их пособникам, осужденным за убийство или покушение на убийство, Закон о лишении убийц родительских прав и др. Начиная с первого дня своей парламентской деятельности, Одед Форер активно курирует тему предпринимателей и является председателем парламентского лобби в поддержку малых и средних бизнесов.



В Кнессете 24-го созыва Одед Форер был назначен министром сельского хозяйства и министром по делм Негева и Галилеи. По мнению известного экономического издания Themarker Одед Форер был одним из самых эффективных и решительных министров, осуществивших смелые реформы, отменить которые не рискнет даже пришедшее на смену предыдущему правительству правительство Нетаниягу.



Женат, отец троих детей.



В 2022 году Израиль принял более 70 тысяч новых репатриантов – рекорд за последние двадцать лет. Впрочем, новое правительство Израиля не испытывает по этому поводу сионистских чувств. Отменяя им дополнительную помощь и постоянно муссируя тему неевреев по Галахе оно сигнализирует потенциальным репатриантам: «Оставайтесь дома».



Одед Форер, депутат Кнессета от партии «Наш дом – Израиль», председатель комиссии по репатриации, интеграции и диаспоре считает, что нынешнее правительство – самое худшее по отношению к русскоязычным репатриантам – предало идеалы сионизма. «80% репатриантов приезжают сейчас из России, Украины и других стран бывшего СССР, но правительство Нетаниягу делает вид, будто этой алии не существует, а едут в Израиль исключительно граждане США и Франции. При этом, по прогнозам, и в этом году основная волна алии будет идти из России», - заявляет он.



«Когда глава министерства абсорбции заявляет, что хочет инвестировать только в алию из США и Франции, вывод напрашивается сам собой. Я получаю отчеты о бюджетах и вижу, как сокращают помощь репатриантам из бывшего СССР - все идет на гипотетическую алию из Франции. К сожалению, правительство поставило свои приоритеты предельно ясно, даже не пытаясь закамуфлировать свое отношение к русскоязычным гражданам».



- В нынешнем правительстве нет ни одного русскоязычного министра и только один русскоязычный депутат. Может быть, поэтому министр репатриации и интеграции Офир Софер говорит, не стесняясь, что предпочитает алию из западных стран. Что вы думаете по этому поводу?

- Прежде всего, я думаю, что это возмутительно. Неприемлем сам факт деления репатриантов по стране исхода. Оттуда мы хотим, а отсюда – не хотим. Никогда такого в еврейском государстве не было. Но слова словами, а я уже вижу игру с бюджетами. Средства на привлечение репатриантов из Франции и США растут, в то время как сокращаются бюджеты на деятельность в России и Украине, несмотря на то что там потенциал алии самый большой. Это просто неправильная инвестиция. Надо инвестировать туда, где отдача самая большая. И, к сожалению, я вижу, что мы упускаем алию. Израиль должен радоваться большой алие. По этой части наша комиссия будет следить за бюджетами и требовать от правительства распределять их на основе равенства. Каждый репатриант приветствуется в Израиле – независимо, из России они или из Соединенных Штатов. Не может быть дискриминации среди новых репатриантов.



- Кстати, а каковы ваши личные отношения с министром алии и интеграции? Он ведь из коалиции, вы – из оппозиции. А у коалиции с оппозицией отношения сейчас очень непростые. Удалось ли наладить нормальные деловые отношения?

- Прежде всего, мы - люди. И у меня хорошие отношения со всеми сионистскими депутатами кнессета. И с министром алии и интеграции у меня тоже хорошие отношения. Да, верно, что мы думаем по-разному по очень многим вопросам, но мы встречаемся, разговариваем, договариваемся, потому что у нас общая задача – репатриация и интеграция.



- Многие из русскоязычных репатриантов 2022 года уже вернулись обратно, либо уехали в другие страны, где им проще и дешевле устроиться…

-Безусловно. И в этом большая доля вины правительства. Как можно отмахнуться от факта, что люди бегут от войны, сталкиваясь с дополнительными трудностями. Зачастую они не могут перевести в Израиль свои сбережения и свое имущество. Они не имели времени подготовиться к переезду должным образом. Понятно, что такая алия нуждается в особой помощи, и Израиль обязан ее предоставить. А правительство, напомню, делает все с точностью до наоборот, отменив специальное пособие для репатриантов из России и Украины (маанак истаглут), которое было выделено по инициативе предыдущего правительства. Мы понимали, что эти репатрианты бегут от войны, бросив все и спасая свою жизнь.



- В Израиле очень трудно становиться на ноги…

-Конечно, должна быть помощь. У нас не хватает жилья, у нас высокие цены. Но когда очереди в ульпан на изучение иврита надо ждать полгода, это возмутительно. К сожалению, правительство перестало давать репатриантам возможность учить иврит. Мы должны также решать проблему нехватки жилья для репатриантов.



- Но при чем тут правительство? Не хватает ульпанов, есть острая нехватка преподавателей иврита. Что можно сделать для исправления ситуации? Кроме того, ульпаны находятся в ведении Министерства образования?

-Есть базовые ульпаны, которые находятся в ведении Министерства образования, и есть ваучеры, которые предоставляет Министерство репатриации и интеграции. Эти ваучеры выдаются репатриантам для учебы в частных ульпанах. Чтобы исправить ситуацию, надо предпринять несколько шагов. Прежде всего, надо добиться коллективного соглашения об увеличении зарплат преподавателей ульпанов, находящихся в ведении Министерства образования. Когда заключали соглашение о повышении зарплат учителям, преподавателей ульпанов из этого соглашения исключили. Надо заключить соглашение об увеличении зарплаты и нанять новых преподавателей. Увеличение зарплат не требует каких-то больших бюджетов, я потребовал от министра финансов заняться этим вопросом. Что касается ваучеров министерства абсорбции, то и здесь надо внести изменения. Я считаю, что не должен репатриант платить за учебу в ульпане и лишь потом получать возврат денег. Надо наладить прямую связь между частными ульпанами и Министерством репатриации и интеграции, чтобы министерство напрямую платило ульпанам, вместо того чтобы платить репатриантам. Кроме того, должен быть контроль качества обучения со стороны министерства.



- Что вы думаете по поводу намерений правительства отменить пункт о внуках в Законе о Возвращении?

-Это не просто намерения, они записали это в коалиционном соглашении. Неописуемый удар по алие и сионистской идее. Также оно может нанести удар по статусу людей, которые уже приняли израильское гражданство. Закон о Возвращении, принятый в нынешней редакции более 50 лет назад, когда был внесен пункт о внуках евреев, - очень особый закон, который запрещено трогать, запрещено изменять. Самое смешное, что те депутаты из коалиции, которые хотят изменить этот закон, оказывают большую услугу Айману Уде и Ахмаду Тиби. Арабские партии были бы очень рады урезать права на репатриацию. Разумеется, мы должны бороться, чтобы эти изменения не случились, и, мне кажется, что можно добиться, чтобы этого не случилось. Я не вижу сионистских депутатов Кнессета, которые готовы голосовать за изменения Закона о Возвращении. Проблема лишь в том, что правительство целиком зависит от радикальных религиозных партий, которые заинтересованы в том, чтобы репатриации, особенно из стран постсоветского пространства было меньше, а среди репатриантов были бы только такие ультраортодоксы, как они. К какому плачевному результату это приведет мы все прекрасно понимаем. Алия всегда была благословением для нашей страны. Всем очень хорошо известно, что Большая алия 90-х дала огромный толчок экономическому развитию нашего государства. Алия прекрасных врачей, инженеров, учителей и ученых.



- А что слышно с решением проблемы с выплатами российских пенсий гражданам Израиля? Воз и ныне там?

- Да, а ведь решение уже было практически найдено, когда Авигдор Либерман пообещал компенсировать для «Битуах леуми» деньги, которые должны были поступить из Пенсионного фонда России, чтобы репатрианты смогли получить их. Все, что требовалось – это утвердить решение в комиссии по труду и социальному обеспечению. Ликуд в свое время воспользовался предвыборным периодом и предотвратил созыв комиссии. Сейчас, когда они у власти, все, что нужно сделать - созвать комиссию и утвердить. Более того, мы пообещали, что оппозиция поддержит их в этом вопросе. Эти несколько сотен шекелей в месяц важны для людей. Но это никого не интересует. Как будто русскоязычных граждан для правительства вообще не существует».



- Что бы вы хотели еще сказать русскоязычным читателям?

- Мне кажется, что сейчас есть особая возможность увеличить алию из стран постсоветского пространства в Израиль. Это остается нашей национальной задачей, так же, как это было пятьдесят лет назад, как это было тридцать лет назад, как это было всегда. Это укрепляет Государство Израиль, и мы должны все вместе прилагать максимум усилий, чтобы интегрировать этих людей как можно лучше.