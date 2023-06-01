



Денис Костин: успехи в правовой блогосфере и в сфере пиара

Редакция: Денис, добрый день! Как долго мы с вами договаривались об интервью. Наконец, в вашем графике нашлось окошко, чтобы мы могли с вами пообщаться.

Уважаемые читатели, сегодня у нас особый гость — Денис Костин , первый в странах СНГ правовой блогер, блогер в сфере пиара, судебный юрист, пиар-специалист и университетский преподаватель. Добро пожаловать, Денис!

Денис Костин: Спасибо за приглашение! Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Рад быть здесь с вами сегодня.

Редакция: Денис, давайте начнем с ваших достижений в правовой блогосфере. Расскажите нам о своем пути к становлению первым правовым блогером в странах СНГ. И что, правда первый правовой блогер в странах СНГ?

Денис Костин: Мой интерес к правовым вопросам и блогосфере начался еще во время учебы в университете. Я учился сначала на факультете журналистики, потом на юридическом факультете. Где-то на втором курсе я осознал, что существует дефицит информации о праве, поэтому в 2019 году создал страницу в Инстаграме, где сначала просто писал посты с разъяснениями тех или иных норм права. Очень быстро понял, что это не работает, что это никому не интересно и что нужно придумывать что-то новое.

В 2019 году в Инстаграме стали набирать популярность вайны, помните? Короткие юмористические ролики. Но я придумал новый жанр видеоконтента — правовые вайны.

Редакция: А что такое правовые вайны?

Денис Костин: Я снимал короткие (до 1 минуты) юмористические ролики, но при этом имплементировал туда правовой контент. Например, ролик посвящен тому, могут ли родители читать переписки своих детей. Соответственно, в ролике в юмористической форме разыгрывается, во-первых, конфликт отцов и детей, так как он тут явно имеет место, а во-вторых, по ходу ролика даются правовые рекомендации и обоснования пл теме ролика. В конце концов после просмотра ролика у подписчика и эмоции положительные, и новые знания в области права.

Редакция: Ага, вы также работаете в сфере пиара. Расскажите нам всё-таки о своей деятельности в этой области и как она связана с вашей правовой экспертизой.

Денис Костин: Моя работа в сфере пиара является естественным продолжением моей работы в правовой блогосфере. Разумеется. Пиар-деятельность позволяет мне использовать свои навыки юриста и коммуникатора для помощи компаниям и частным лицам в управлении их общественным образом, защите интересов и решении сложных правовых вопросов.

В работе пиар-специалиста я помогаю клиентам создавать и поддерживать положительную репутацию, эффективно коммуницировать с общественностью, а также реагировать на кризисные ситуации. Моя правовая экспертиза играет важную роль при анализе юридических аспектов и минимизации рисков в пиар-кампаниях. Я также провожу обучающие семинары и консультации для клиентов, чтобы помочь им лучше понять правовые аспекты своей деятельности.

Кроме того, кстати, я преподаю в университете, где передаю свои знания и опыт студентам, готовя их к профессиональной работе и в сфере права, и в сфере пиара. Обучение молодых специалистов является для меня неотъемлемой частью работы, и я с гордостью вижу, как они растут и развиваются.

Редакция: Получается, что вы что-то вроде all-service law firm, где и юридические услуги оказывают, и услуги по пиару, по лоббизму, по кризисному пиару и прочие.

Денис Костин: Да, но только я не firm, а работаю сам на себя. У меня, конечно, есть ассистенты, но пока нет штата других специалистов. Вообще all-service law firm — это моя мечта и цель, причем неизвестно, кстати, за что я там буду отвечать. Скорее всего за пиар часть, а не за юридическую часть. Пиар мне нравится значительно больше, чем юриспруденция.

Редакция: Ваши достижения и работа в области права и пиара являются впечатляющими. Какие проекты или кейсы вы считаете самыми значимыми в вашей карьере?

Денис Костин: У меня было много интересных и значимых проектов в моей карьере, но могу выделить несколько из них.

Я много лет и много усилий положил на защиту прав женщин и детей, причем судебные процессы у меня были не только в разных странах СНГ, но и в некоторых европейских странах. Самое выдающееся мое судебное дело здесь — спор между родителями в рамках Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Тогда удалось спасти детей от отца-насильника. Страшное было дело, до сих пор вспоминаю со слезами на глазах.

Много выдающихся проектов в области пиара было. Мой проект «Бизнес-академик», над которым я сейчас активно работаю и который нацелен на борьбу с инфоцыганством.

Также я бы хотел отметить проект, связанный с разработкой комплексной пиар-стратегии для некоммерческой организации. Я создал эффективную коммуникационную кампанию, которая помогла организации привлечь внимание общественности, повысить осведомленность о ее деятельности и привлечь больше поддержки и ресурс. Называть её не могу, так как мы с ней подписали NDA.

Это то, что первое в голову пришло.

Редакция: Как вы справляетесь с таким разнообразием ролей и проектов? Какие навыки и качества помогли вам достичь успеха в своей карьере?

Денис Костин: Важным фактором успеха является организация и умение эффективно управлять своим временем. Я стараюсь устанавливать приоритеты, делегировать задачи и использовать инструменты, которые помогают мне быть продуктивным и организованным.

Также я стараюсь быть гибким и адаптироваться к разным ситуациям и требованиям. В сфере права и пиара часто возникают неожиданные обстоятельства, и важно быть способным быстро анализировать ситуацию и принимать решения. Гибкость и способность к адаптации позволяют мне эффективно реагировать на изменения и достигать успеха в различных проектах.

Наконец, я всегда помню о значимости постоянного саморазвития и самоанализа. Я стремлюсь учиться на своих ошибках, анализировать свои успехи и неуспехи, и использовать полученный опыт для постоянного роста и совершенствования.

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