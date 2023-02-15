



Зубы на полку: В РФ дефицит анестетиков, боров, капов, порошков

У российских стоматологических клиник возникли проблемы с закупками «Убистезина» — популярного препарата для местного обезболивания на основе артикаина. Производитель анестетика — американская компания 3М — еще весной 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Перебои с «Убистезином» начались в марте 2022 года, рассказали опрошенные РБК представители стоматологических клиник.



Как рассказал РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, в 2022 году было отгружено на рынок 93,9 тыс. упаковок «Убистезина» на сумму 369 млн руб. (в ценах дистрибьюторов, включая НДС). Это на 70% меньше, чем в 2021 году, если считать в упаковках, и на 60% меньше, если считать в рублевом эквиваленте.



При этом компании, которые наращивали поставки, в целом компенсировали выпадающие объемы, общая динамика по препаратам с комбинацией артикаина и эпинефрина составила 2,3% в упаковках и порядка 17,6% в рублях, подсчитали для РБК в RNC Pharma.



Сложности наблюдаются не только с «Убистезином». В клинике «Домо-дент» отмечают, что задерживаются поставки «Ультракаина» «Санофи Авентис» (Германия). А вот с российскими обезболивающими и испанским «Артикаином Инибса» трудностей нет.



Также в опрошенных РБК стоматологических клиниках сообщили, что в Россию перестал поставляться цемент «Витремер», который применяют при лечении зубов у детей и взрослых. Аналогов у него на российском рынке сейчас нет.



«Конечно, мы обновляем протоколы лечения таких зубов, но на узнавание и поиск новых стоматологических материалов затрачивается значительное количество времени» — говорит Ирина Лукашенок.



«Определенные неудобства связаны и с отсутствием шлифовальных дисков компании «3М», которая покинула российский рынок. Отечественный аналог уступает импортному материалу по качеству. Абразивность дисков низкая, и для первичной шлифовки пломбы нужен не один диск, а два и более, что удорожает лечение и увеличивает его срок», — говорит она.



Проблемы есть и со стоматологическими борами и фрезами. «На отечественном рынке очень мало производителей, которые изготавливают вращающиеся инструменты — стоматологические боры. Во всяком случае, эти компании не заявляют о себе в достаточном объеме. А импортные производители поставляют товар в Россию с большими сроками и не всю линейку из-за существующих проблем с логистикой, вызванных санкциями», — объясняет главная медсестра «Первой семейной клиники Петербурга» Елена Березина.



Екатерина Смышникова из «Домо-дент» указывает на дефицит продукции немецкой компании KaVo: спреев для наконечников, порошка для гигиены, запчастей для наконечников и установок. Стоматологам приходится делать запасы этой продукции, подбирать альтернативу на случай задержки поставок. Также наблюдаются перебои с гуттаперчевыми штифтами, российских аналогов у них нет.



С российского рынка ушли и капы Invisalign. «Но не сказать, что они незаменимы или что это ходовая позиция. Условно, было пять вариантов кап — ну, стало четыре. Единственное, они были лидерами в этой отрасли», — говорит коммерческий директор клиники «Ортодонт Комплекс» Егор Лищенко.

