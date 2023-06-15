



Журналисты узнали имя "нулевого" пациента с COVID-19

Стало известно имя "нулевого" пациента, с которого началась пандемия COVID-19 в мире. Об этом пишет издание The Sun.



Издание, ссылаясь на отчет чиновников из правительства США, пишет о том, что "нулевым пациентом" был ученый из Уханя (Китай), проводивший эксперименты с "усилением" коронавирусов.



Согласно отчету, ученый Бен Ху проводил рискованные тесты в Институте вирусологии в Ухане вместе с двумя коллегами, Пин Юй и Янь Чжу. Все трое заболели с симптомами, похожими на Covid, и нуждались в госпитализации за несколько недель до того, как Китай сообщил миру о вспышке вируса.



"Ху создавал SARS-подобные вирусы и проверял их на мышах. Если бы мне пришлось угадывать, кто больше всего рискует случайно заразиться этим рискованным вирусом, то это был бы он", — процитировало издание слова гарвардского молекулярного биолога.



Биография Ху на веб-сайте Уханьского института вирусологии показывает, что он работал ассистентом исследователя.



СМИ пишет о том, что он был "звездным учеником" вирусолога Ши Чжэнли — специалистки, которая стала известна как "летучая мышь" за свои исследования коронавирусов на летучих мышах. Она вместе с коллегой Цуй Цзе обнаружила вирус SARS, возникший у летучих мышей.



