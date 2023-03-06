



Житель Флориды умер из-за водопроводной воды, содержащей поедающих мозг амеб

Мужчина во Флориде умер в результате заражения мозговой инфекцией, известной как Naegleria Fowleri, которую он подхватил во время промывания носа некипяченой водопроводной водой начале этой недели.



“Naegleria fowleri заражает людей, когда вода с ней попадает в организм человека через нос. Обычно это происходит, когда люди плавают или ныряют в пресной воде. Затем амеба перемещается к мозгу, где разрушает его ткань и вызывает разрушительную инфекцию, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом PAM, который почти всегда приводит к летальному исходу.



Хлор препятствует существованию амеб в пресной воде. Однако, если уровень хлора слишком низок, существует риск того, что в нем могут обитать микроорганизмы. Ежегодно амебой заражаются до 5 человек, смертность при этом составляет 97%. С 2012 по 2021 год только два человека заразились амебой при промывании носа.



Для орошения носа рекомендуется использовать только соленую, дистиллированную или кипяченую воду. Промывание носовых пазух может удалить пыль, пыльцу и другие загрязнения, а также помочь разжижать густую слизь. Это также облегчает назальные симптомы инфекций носовых пазух, аллергии, простуды и гриппа. Обычная вода может раздражать нос. Солевой раствор позволяет воде проходить через нежную носовую оболочку практически без жжения или раздражения”.