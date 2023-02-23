



Жертва теракта на перекрестке Тапуах получит шанс снова встать на ноги

Один из пострадавших два года назад в ходе теракта на перекрестке Тапуах, Бенайя Перец, по прогнозам врачей не сможет больше ходить, но все может измениться, благодаря революционной операции.



Об этом сообщает Ynet.



Его друг 19-летний Иегуда Гетта скончался от полученных ранений в результате теракта. Сам же Перец признавался, что ему удалось немного развернуться, что спасло ему жизнь. Врачи думали, что молодой человек уже никогда не сможет встать. Несмотря на такие не обнадеживающие прогнозы, семья Бенайи не сдавалась, а настрой близких передался и ему.



"Сегодня я занимаюсь физиотерапией до шести часов в день и становлюсь сильнее. Я могу двигать обеими руками, но не пальцами. Мои ноги все еще не двигаются. Тем не менее, когда меня ранили, все, что я мог сделать, это двигать глазами, так что это прогресс. Любая часть моего тела, которая восстанавливает движение, — это победа", - признался Бенайя.



Несколько месяцев назад его отец узнал об уникальной операции, при которой электроды хирургическим путем вживляются в спину, облегчая подключение к нервным окончаниям. Благодаря этому команды от мозга достигают конечностей. Операция является дорогостоящей. За ее проведение необходимо заплатить 276 000 долларов, а реабилитация может стоить более 500 000 долларов. Процедуру можно пройти всего лишь в нескольких больницах по всему миру, в том числе в Таиланде, где работают американские хирурги.



Бенайя и его семья проведут там следующие 18 месяцев. Чтобы собрать необходимые средства, они открыли краудфандинговую кампанию под названием "Победи террор". Всего за несколько дней она собрала 828 000 долларов от 15 000 доноров.



"Эта операция может изменить мою жизнь", — отметил молодой человек.



Бенайя мечтал поступить на службу в спецподразделение "Дувдеван". Многие пожертвования поступили именно от членов подразделения. Их командир недавно привел парня на свою базу.



"Ты настоящий герой. Тебе здесь место, и мы с тобой. Через год ты будешь на ногах", - сказал он молодому человеку.