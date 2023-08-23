



Женское выпадение волос излечимо! Лекарство находится внутри ваc!

Волосы немного похожи на растения – при выпадении волос вначале волосяной «стебель» становится тонким и слабым, потом погибают сами корни, то есть, волосяные луковицы. Но этот процесс можно остановить! Если луковицы еще живы, они смогут дать новые крепкие волосы.



Как узнать – живы ли волосяные луковицы?



Для этого врач обследует кожу головы специальным микроскопом, в котором видно состояние корней волос. Уже на консультации вы сможете узнать, насколько можно восстановить густоту ваших волос.



Лечение:



Метод восстановления волос “Плазма-терапия” основан на использовании собственных клеток крови пациента - тромбоцитов, которые отвечают за обновление тканей при повреждениях.



Эти клетки легко можно получить из собственной крови и тут же ввести в кожу головы вместо лекарств. Кожа реагирует так, как будто произошло повреждение, и пробуждает "заснувшие" луковицы, из которых начинают расти полноценные крепкие волосы. Именно такие, какие нам нужны для восстановления прически.



Плазмa-терапия обладает рядом достоинств:



1. 100% натуральна –вводятся только ваши клетки, никаких лекарств и других веществ

2. Безопасна – свои клетки не могут навредить. Взятие крови в пробирку проводится как обычный анализ крови, а извлечение из нее клеток происходит в самой пробирке стерильным способом в присутствии пациента

3. Комфортна: введение производится микро-иглами, предназначенными для косметических процедур, и ощущаются как обычные косметические процедуры

4. Эффективна – все известные лекарства действуют только пока они применяются, а плазмa-терапия восстанавливает собственные способности волосяных луковиц выращивать новые волосы



Методика применяется в США, Японии и Израиле. Сеть клиник САН первой начала использовать этот метод в Израиле более 15 лет назад, и сегодня обладает самым богатым опытом плазмa-терапии в нашей стране.



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